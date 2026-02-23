Ações reforçam manutenção na região do Jardim Colorado

A mobilização histórica proporcionada pelo projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria” começou a atuar nesta segunda-feira (23/02) também na região do Jardim Colorado. As ações visam contemplar os bairros desta localidade com os serviços de varrição, capinação, roçagem, iluminação, pintura e limpeza de bueiros, que foram reforçados com a presença das operações “Tapa-Buraco” e “Cata-Treco”.

O prefeito Pedro Ishi esteve na rua dos Maçons, no Jardim Santa Lúcia, onde não só acompanhou os serviços como também conduziu o equipamento destinado à capinação, que complementa o trabalho que havia sido retomado na avenida governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, ainda no dia 12 de fevereiro.

Outra via beneficiada com o mutirão foi a avenida Brasília, na Vila Urupês, que recebeu serviços de capinação neste início de semana, com equipes atuando na limpeza da vegetação. Já na Vila Amorim, foi feita poda de árvore na rua Amélia Guerra.

Este conjunto de bairros têm recebido especial atenção por parte da administração municipal até pelas ocorrências registradas em função das fortes chuvas que aconteceram especialmente no fim do último mês de janeiro. Por isso, a força-tarefa tem mobilizado equipes da Troupe Brasil, concessionária responsável pela coleta domiciliar e zeladoria, e também das Secretarias Municipais de Manutenção, de Transporte, de Governo e de Meio Ambiente.

O alcance das ações visam à melhoria das condições das ruas e avenidas, com intensificação da “Operação Tapa-Buraco” e reforço das demarcações do solo, que tem contribuído para a melhoria da sinalização. Uma das vias contempladas por essa atuação especial foi a avenida Ana Santana Constantino, na Vila Urupês.

A estrutura disponível para garantir esse conjunto de atividades não só nesta região como em toda a cidade contou com mais de 200 profissionais e cem equipamentos, incluindo retroescavadeiras, caminhão caçamba, caminhão basculante e caminhão de coleta de meio ambiente.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que esse pacote de ações mostra o compromisso da prefeitura com uma cidade mais limpa e conservada. “O megamutirão mostra o nosso cuidado com Suzano e a responsabilidade em proporcionar as atividades de zeladoria que são necessárias em cada região do município”, declarou o titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a administração promoveu uma mobilização histórica para chegar em todo o município com tantos serviços ao mesmo tempo. “Nossa intenção foi colocar nossa estrutura à disposição da população, para promover uma variedade de ações de forma simultânea. Estamos participando ativamente deste trabalho, que tem a marca de uma gestão que cuida e se preocupa com as pessoas”, ressaltou o chefe do Executivo.