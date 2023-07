Acolhimento aos profissionais da educação em Ferraz destaca valorização cultural

Recomeçar é o ponto de partida para inspirar novas conquistas no segundo semestre letivo ferrazense. Mais de 1,4 mil profissionais da rede municipal participaram do acolhimento educacional na última quinta-feira (20), no Paço Municipal.

A valorização da cultura nordestina foi tema do encontro que possibilitou a troca de vivências entre professores, diretores e auxiliares de creche, além dos gestores que atuam na Secretaria e desenvolvem o trabalho administrativo de cada escola. Cerca de 40% da população ferrazense é constituída por migrantes nordestinos, por isso, a pasta destacou a importância da originalidade da região e como suas características e costumes estão presentes na rotina brasileira.

Nascido no Ceará, o professor Samuel Barboza começou o encontro com a leitura do cordel de boas-vindas. “Por todos os desafios, por cada obstáculo enfrentar, por cada noite acordado e mesmo assim acreditar. Sejam bem-vindos professores, das crianças protetores, por cada aluno alcançar”, diz.

A apresentação musical também animou os convidados com ritmos tradicionais. Em seguida, o neurocientista e professor universitário Fernando Lauria pontuou o desenvolvimento das habilidades educacionais e novos caminhos que ampliem as fronteiras nas salas de aula.

“Pudemos unir a força da cultura nordestina com novas maneiras de ensinar e aprender. O acolhimento é fundamental para que nossos profissionais descansem e retomem o ano letivo com muita energia. Valorizar a educação ferrazense é garantir um ensino de qualidade”, destaca a titular da pasta, Paula Trevizolli.