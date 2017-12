Acoris comemora 25 anos, faz jantar de confraternização e balanço positivo de ações

A Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris) realizou nesta sexta-feira (15) um jantar de confraternização no Espaço Suzan Fest, no Parque Suzano, para comemorar os 25 anos de fundação. A entidade afirma que o balanço das ações durante todo esse período, em Suzano, é positivo.

O jantar reuniu corretores de imóveis do município, autoridades e parceiros da Acoris. Ao todo, cerca de 200 convidados estiveram no evento, entre corretores associados, autoridades, patrocinadores e familiares. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) de São Paulo, José Augusto Viana, elogiou o trabalho da associação.

O presidente da Acoris, Ademilson Bernardes, comentou sobre o jubileu de prata da entidade.

"Comemorar 25 anos é algo satisfatório, pois podemos perceber que nosso trabalho está sendo feito. Espero que daqui para a frente a Acoris fique ainda mais conhecida e que possamos participar de mais projetos para ajudar a cidade", conta.

O diretor-social da Acoris e delegado Municipal do Creci, Nelson Sais, conta que além da comemoração dos 25 anos, a festa de confraternização é para celebrar as uniões das entidades realizadas durante ao ano.

"Essa confraternização é voltada para a união dos corretores de imóveis. É para fortalecer o nosso trabalho. Este ano temos um diferencial que é a comemoração dos 25 anos de fundação. Estamos muito felizes de chegar até aqui", conta. Uma homenagem foi feita para Rafael Benito de Morais que foi eleito pela Acoris como o corretor de imóveis do ano.

Sais conta que a Acoris teve uma balanço positivo este ano e que para o ano que vem pretendem dar continuidade nos trabalhos e nas participações nas decisões da cidade nos órgãos públicos. "Tivemos um ano positivo e esperamos poder estar sempre participando da evolução da cidade", diz.

Já Bernardes espera que a associação se fortaleça e amplie número de associados. "A administração da cidade está dando bastante espaço para a gente, queremos poder participar ainda mais das decisões que englobam a população e claro, conquistar mais associados", explica. Atualmente a Acoris conta com 100 associados. Além disso, Bernardes destacou a importância dos corretores de Suzano, dizendo que por causa do trabalho deles, que Suzano está conquistando mais investidores.