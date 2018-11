Acúmulo de lixo próximo de escolas gera reclamações

Moradores e comerciantes de duas ruas do Centro, próximo a Escola Estadual (E.E) Antonio Rodrigues de Almeida, o Cruzeirinho, reclamam de situações de limpeza. Uma delas é do acumulo de lixo e entulhos na Rua Tiradentes, altura do 660. Outra é de um carro abandonado, que segundo a população, está há mais de dois anos na Rua Otávio Miguel da Silva, altura do 687.

Os dois problemas ficam há aproximadamente 20 metros um do outro. Porém, os casos de limpeza são diferentes. De acordo com moradores, na Rua Tiradentes, o lixo e entulho foram acumulados há quatro dias pela própria Prefeitura, que realizou a limpeza da via e deixou os materiais separados numa esquina. Até ontem de manhã, os materiais não haviam sido retirados.

A dona de casa Eliana Ribeiro mora em frente ao problema. Ela comentou que o cenário da rua está feio. "Não sabemos se vão tirar ou não, mas esperamos que sim. Mesmo não incomodando, traz um aspecto ruim para a imagem da rua", explicou.

Por outro lado, a gerente de loja Giselda Takeuti frisou que o mais importante foi feito: a limpeza. "A rua estava cheia de mato e sujeiras. Depois de muito tempo tiraram. Só por isso, já fico feliz. Mas realmente precisam tirar o que deixaram".

Já o carro abandonado na Rua Otávio Miguel da Silva, os suzanenses disseram que há mais de dois anos não é retirado do local. Por conta disso, ratos aparecem frequentemente na área. Além disso, moradores já viram ladrões se escondendo e até mesmo tentando roubar peças do veículo.

O pintor de automóveis George Gouveia ressaltou que já observou fiscais da Prefeitura verificando o carro, mas que nada foi feito até o momento. Ele também destacou que a aparição de ratos é comum no local. "Fica uma sujeira tanto dentro quanto no entorno do carro. Isso atrai animais. Esses problemas precisam ser resolvidos", completou.

Secretaria

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informou que o recolhimento será realizado, porém não disse quando. Segundo a pasta, uma equipe especializada na limpeza executa o serviço e o recolhimento é feito depois pela empresa responsável pela limpeza pública.