Segurança

Adilson Horse conhece câmeras de reconhecimento facial do programa 'Smart Suzano'

Tecnologia já está em operação no Centro da cidade e será ampliada para outras regiões

20 setembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Adilson Horse conhece câmeras de reconhecimento facial do programa 'Smart Suzano'Adilson Horse conhece câmeras de reconhecimento facial do programa 'Smart Suzano' - (Foto: Divulgação)

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), conheceu, nesta sexta-feira (19/09), as novas câmeras Ultra HD com tecnologia de reconhecimento facial do programa “Smart Suzano”, lançado pela Prefeitura de Suzano na última quarta-feira (17). Os equipamentos, semelhantes aos utilizados em São Paulo, têm capacidade de identificar procurados pela Justiça, localizar pessoas desaparecidas e detectar veículos com queixa de roubo ou furto, oferecendo uma resposta rápida às forças de segurança. A visita foi acompanhada pelo secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e pelo subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro, na Central de Segurança Integrada (CSI).

Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã, o sistema é capaz de realizar até 30 identificações por minuto, utilizando recursos de alta precisão que analisam características como gênero, idade aproximada e expressões faciais. As informações são processadas pelo software Sentry, que cruza os dados com bancos oficiais de segurança. Quando há correspondência, o alerta é disparado quase de forma imediata, permitindo que uma viatura da GCM seja direcionada rapidamente ao local. De acordo com os técnicos, o índice de acerto chega a 98%, o que torna a ferramenta uma das mais modernas e eficazes atualmente disponíveis.

Durante a visita, Horse destacou que o sistema representa um salto na forma como Suzano atua na prevenção ao crime, reforçando a integração entre tecnologia e policiamento. A novidade se soma às mais de 1,2 mil câmeras já em funcionamento no município e incorporadas à Central de Segurança Integrada (CSI), garantindo monitoramento em tempo real pelos agentes da GCM e da Polícia Militar.

O parlamentar lembrou que tem defendido a ampliação do sistema de vigilância na cidade e já apresentou solicitações específicas para a região de Palmeiras, como a implantação do Programa Muralha Paulista e a instalação de uma base da GCM. Para ele, a chegada do reconhecimento facial reforça esse conjunto de medidas e amplia a capacidade de resposta das forças de segurança.

Horse ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da segurança em Suzano. “É uma conquista importante para o nosso município. Conhecer de perto esse sistema nos dá a certeza de que Suzano está no caminho certo, trazendo o que há de mais moderno em tecnologia para proteger os cidadãos. Essa ferramenta vai reforçar o trabalho da GCM e da Polícia Militar, ajudando a salvar vidas e a combater a criminalidade”, afirmou o vereador.

