Adilson Horse destina emenda de R$ 10 mil para manutenção do Parque Max Feffer

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União), destinou emenda de R$ 10 mil para a manutenção do Parque Municipal Max Feffer, um dos principais espaços públicos de lazer e convivência de Suzano. O recurso integra o pacote de R$ 1.522.883,42 em emendas impositivas indicadas pelo parlamentar para diferentes áreas da administração municipal.
A verba será utilizada em ações de conservação e manutenção do parque, contribuindo para a preservação da estrutura e garantindo melhores condições para os frequentadores. O Parque Max Feffer é um dos locais mais utilizados pela população para atividades esportivas, culturais e momentos de lazer em família.
Segundo Horse, cuidar dos espaços públicos também significa investir na qualidade de vida da população. “O Parque Max Feffer é um patrimônio da cidade e recebe diariamente moradores de diversas regiões. Manter esse espaço bem cuidado é garantir que as famílias continuem tendo um ambiente seguro e adequado para lazer, esporte e convivência”, destacou.
A emenda também está vinculada aos investimentos destinados pelo vereador à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, que somam R$ 481.441,71 para ações de zeladoria, conservação de vias, iluminação pública e cuidados com espaços urbanos em diferentes bairros da cidade.
Horse reforçou que continuará acompanhando a aplicação dos recursos junto ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário Samuel Oliveira, assegurando que as emendas se transformem em melhorias concretas para Suzano. “Nosso mandato está nas ruas, acompanhando as necessidades da cidade e trabalhando para cuidar de Suzano. Missão dada é missão cumprida”, finalizou.