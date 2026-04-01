Adilson Horse destina emenda de R$ 30 mil para fortalecer a Cultura em Suzano

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União), destinou emenda impositiva de R$ 30 mil para a Secretaria Municipal de Cultura de Suzano. O valor integra o pacote de R$ 1.522.883,42 em recursos indicados pelo parlamentar para diferentes áreas da administração municipal.
A emenda tem como objetivo fortalecer ações culturais na cidade, apoiar projetos e incentivar iniciativas que promovam o acesso à cultura, valorizando artistas, eventos e atividades que movimentam a vida cultural de Suzano.
Para o vereador, investir em cultura também é investir em desenvolvimento social. “A cultura tem um papel importante na formação das pessoas, na valorização dos talentos locais e na construção de uma cidade mais participativa. Esse recurso vai contribuir para ampliar oportunidades e fortalecer as ações já realizadas no município”, destacou.
Além da cultura, o pacote de emendas contempla áreas prioritárias como segurança pública, saúde e manutenção urbana, garantindo investimentos diretos em serviços essenciais.
Horse reforçou que seguirá acompanhando a aplicação dos recursos junto ao prefeito Pedro Ishi e às secretarias envolvidas, assegurando que os investimentos se convertam em benefícios concretos para a população. “Nosso compromisso é com a cidade e com as pessoas. Missão dada é missão cumprida”, reforçou.