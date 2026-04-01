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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Cidades

Adilson Horse destina emenda de R$ 30 mil para fortalecer a Cultura em Suzano

Recurso amplia investimentos em ações culturais e valoriza iniciativas no município

31 março 2026 - 18h37Por da Reportagem Local
emenda tem como objetivo fortalecer ações culturais na cidadeemenda tem como objetivo fortalecer ações culturais na cidade - (Foto: Divulgação/Adilson Horse )

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União), destinou emenda impositiva de R$ 30 mil para a Secretaria Municipal de Cultura de Suzano. O valor integra o pacote de R$ 1.522.883,42 em recursos indicados pelo parlamentar para diferentes áreas da administração municipal.

A emenda tem como objetivo fortalecer ações culturais na cidade, apoiar projetos e incentivar iniciativas que promovam o acesso à cultura, valorizando artistas, eventos e atividades que movimentam a vida cultural de Suzano.

Para o vereador, investir em cultura também é investir em desenvolvimento social. “A cultura tem um papel importante na formação das pessoas, na valorização dos talentos locais e na construção de uma cidade mais participativa. Esse recurso vai contribuir para ampliar oportunidades e fortalecer as ações já realizadas no município”, destacou.

Além da cultura, o pacote de emendas contempla áreas prioritárias como segurança pública, saúde e manutenção urbana, garantindo investimentos diretos em serviços essenciais.

Horse reforçou que seguirá acompanhando a aplicação dos recursos junto ao prefeito Pedro Ishi e às secretarias envolvidas, assegurando que os investimentos se convertam em benefícios concretos para a população. “Nosso compromisso é com a cidade e com as pessoas. Missão dada é missão cumprida”, reforçou. 

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