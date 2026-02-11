Adilson Horse destina mais de R$ 1,5 milhão em emendas para Suzano

O vereador Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, destinou R$ 1.522.883,42 em emendas impositivas que somam investimentos estratégicos em diferentes áreas da administração municipal, com destaque para a segurança pública, saúde e os serviços de manutenção urbana. Os recursos têm como objetivo fortalecer políticas públicas essenciais e garantir melhorias diretas no dia a dia da população.

Entre os principais aportes está a destinação de R$ 200 mil para a Secretaria de Segurança Cidadã, voltados ao fortalecimento e à expansão do Smart Suzano, sistema de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial, ampliando a capacidade de prevenção e resposta às ocorrências em toda a cidade.

A área de Manutenção e Serviços Urbanos também recebeu atenção especial, com R$ 481.441,71 destinados a ações de zeladoria, conservação de vias, iluminação pública e manutenção de espaços urbanos, além de R$ 10 mil específicos para a manutenção do Parque Max Feffer, um dos principais equipamentos públicos de lazer de Suzano.

Na Saúde, os investimentos somam mais de R$ 760 mil, sendo R$ 280 mil para a Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de medicamentos, e R$ 481.441,71 destinados ao Hospital e Maternidade de Suzano, reforçando o atendimento à população e contribuindo para a melhoria da estrutura e dos serviços prestados.

Outras áreas também foram contempladas, como a Secretaria de Cultura, com R$ 30 mil; a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com R$ 10 mil; e a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que receberá R$ 30 mil para apoiar ações voltadas à organização e à melhoria da mobilidade na cidade.

Para o vereador, as emendas refletem o compromisso do mandato com as prioridades reais da população. “Estamos direcionando recursos para áreas que impactam diretamente a vida das pessoas, como segurança, saúde e manutenção da cidade. É dinheiro público sendo aplicado com responsabilidade, planejamento e foco em resultados”, destacou Horse.

O parlamentar reforçou que seguirá acompanhando a execução das emendas junto ao Executivo, garantindo que os investimentos se convertam em melhorias concretas para Suzano e seus moradores.