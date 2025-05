Adilson Horse e Pedro Ishi tratam da instalação de novo Conselho Tutelar em Palmeiras

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), reuniu-se com o prefeito Pedro Ishi na manhã desta quarta-feira (07/05) para tratar de futuros projetos e avanços direcionados à região de Palmeiras, incluindo a intenção da administração municipal em instalar a terceira unidade suzanense do Conselho Tutelar (CT) na área sul.

Atualmente, Suzano conta com duas sedes do Conselho Tutelar, com a primeira estando situada na região central (rua Barão do Rio Branco, 249 - Vila Costa), ao passo que a segunda, cujo novo espaço de atendimento fora inaugurado no último dia 15 (terça-feira), encontra-se na zona norte da cidade (rua Jaime Leme, 33 - Cidade Boa Vista), garantindo o acompanhamento próximo às famílias das regiões. Agora, com a implementação de uma terceira sede no horizonte, a expectativa é que as três principais áreas da cidade passem a dispor de um CT com equipes integrais e já direcionadas às demandas de cada ponto.

Durante a reunião, o vereador também abordou outros projetos para a região. Entre eles, foram destaque a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, cujas obras seguem em curso na altura do número 42 da rua Crispim Adelino Cardoso, no bairro Chácara Nossa Senhora Aparecida; e o Terminal Rodoviário de Palmeiras, que encontra-se na fase final de intervenções para receber até 11 mil pessoas em uma base diária.

O prefeito suzanense destacou que o desenvolvimento da região sul é um dos focos de seu governo e, neste sentido, prover acesso facilitado aos serviços do Conselho Tutelar é fundamental. “Já temos duas unidades do CT na cidade, uma na região central e outra na zona norte, portanto, queremos completar a presença dos conselheiros também no distrito de Palmeiras. Falamos de um equipamento que vai dar melhor estrutura a quem mais precisa, ampliando o atendimento às famílias e aos jovens da área, por isso, agradeço o vereador Horse pela disposição e parceria em prol deste projeto”, comentou Pedro Ishi.

Horse aponta que a instalação de um CT em Palmeiras é uma demanda antiga, sendo mais um avanço notório para a região que vem sendo cada vez mais contemplada com melhorias diversas. “Graças aos nossos esforços conjuntos, seguimos com os objetivos traçados ao longo da gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi ao trazer modernidade, dignidade e facilidade aos suzanenses da região sul com serviços cada vez mais diversos e próximos do munícipe. Agradeço ao prefeito Pedro Ishi pela parceria, nosso trabalho em prol de Palmeiras e de toda a cidade não vai parar”, constatou.