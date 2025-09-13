Adilson Horse homenageia professora em sessão do Dia do Profissional de Educação Física

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), indicou a professora de Educação Física e personal trainer Janne Carvalho Formis para receber homenagem da Câmara Municipal de Suzano durante a sessão solene em celebração ao Dia do Profissional de Educação Física, realizada nesta sexta-feira (12/09). O evento reuniu autoridades, parlamentares e convidados.



Com mais de dez anos de atuação, Janne é reconhecida pela energia contagiante e pela forma dedicada de motivar seus alunos. Especialista esportiva, consolidou sua carreira em centros de treinamento físico e no acompanhamento de práticas de saúde e bem-estar, se tornando referência entre os profissionais da área em Suzano.



A solenidade foi instituída pela Lei Municipal nº 5.647/2025, de autoria do vereador Josias Mineiro, que oficializou a data no calendário da cidade. Cada um dos 19 parlamentares da Casa de Leis pôde indicar um profissional para receber a homenagem.



Horse destacou a relevância da iniciativa e a escolha de sua indicada. “É uma honra poder reconhecer a professora Janne, que há mais de uma década transforma a vida das pessoas por meio da atividade física. Essa homenagem celebra seu compromisso, sua ética e a energia que inspira em sua profissão. Suzano se fortalece com profissionais como ela”, afirmou.



Além da professora Janne Carvalho Formis, também foram homenageados os profissionais Claudemir da Silva Farias, Claudio Roberto Alves Guarizo, Eon Seidi, Givanildo de Oliveira Félix, Joel Cordeiro de Oliveira, Jonathan Itiro Minoda, José Carlos Barros de Sousa, Luís Gustavo Morais da Silva, Marcela Takabatake, Marcos Aparecido de Miranda, Paulo Eduardo Nogueira Fukuoka, Roberto William Pereira Vieira, Wagner Gabriel Oliveira de Souza e William Tavares dos Santos.