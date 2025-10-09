Adilson Horse participa de reunião do Conseg de Palmeiras

O vereador Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, participou nesta terça-feira (7) da reunião do Conselho Comunitário de Segurança da região sul de Suzano (Conseg Sul), realizado na Escola Estadual Helena Zerrener, em Palmeiras.

“Foi um importante encontro para discutir segurança pública, meio ambiente e o fortalecimento das ações comunitárias na região”, afirmou.

Também estiveram presentes o secretário de Meio Ambiente, André Chiang; o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyazaki; o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro; o 1º tenente da Polícia Militar Chafim, e o delegado titular do 1º Distrito Policial de Suzano, Lourival Noronha.

“Agradeço ao convite do presidente do Conseg Sul, Marcos Roque, e parabenizo a todos pela união de esforços em prol da segurança e da qualidade de vida da nossa população”, finalizou.