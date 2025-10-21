Adilson Horse reforça importância de ações integradas para coibir perturbação do sossego

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), se reuniu com representantes da Prefeitura de Suzano para tratar de questões legislativas acerca da perturbação do sossego no município neste mês de outubro.

Na oportunidade, o parlamentar esteve reunido com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e com os diretores do Departamento de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares e Ebel Liciburg, para alinhar objetivos e abordar pontos considerados essenciais na atuação das equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do setor de Posturas no combate à perturbação. As tratativas incluíram tópicos como possíveis melhorias na legislação municipal.

Questões envolvendo a perturbação do sossego têm sido amplamente reforçadas pela prefeitura suzanense desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, com operações noturnas e ações de vigilância e intervenções locais onde as equipes identificam infrações do gênero. No governo Pedro Ishi, a Segurança suzanense também vem atuando em conjunto com as Polícias Civil e Militar em ações especiais na detecção e rompimento de propriedades em desacordo com as leis voltadas a limites legais de horário e volume de som.

Horse ressalta ainda que a questão merece atenção redobrada na região sul da cidade. “Infelizmente, a perturbação do sossego tem sido cada vez mais frequente na área de Palmeiras, especialmente em adegas e chácaras onde os infratores organizam festas irregulares, um tema que já abordamos, por exemplo, em reuniões no Conseg Sul, recém reabilitado”, disse.

“Nosso objetivo é tornar essa vigilância ainda mais rígida junto à Segurança em prol dos cidadãos de bem, por isso, agradeço o prefeito Pedro Ishi, o secretário Balbino e os diretores Edson e Ebel pela parceria e disponibilidade”, finalizou o vereador.

