Adilson Horse solicita apoio a deputados para nova base da GCM em Palmeiras

O vereador Adilson de Lima Franco (União Brasil), o Adilson Horse, acompanhou a visita do deputado federal Marcio Alvino e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado estadual André do Prado, à cidade de Suzano nesta quarta-feira (23/07) e, em reunião com a dupla, solicitou apoio para a implementação de uma inédita base da Guarda Civil Municipal (GCM) no distrito sul da cidade. O encontro também foi acompanhado pelo prefeito Pedro Ishi e pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O vereador, que também vem buscando viabilizar o projeto por meio de tratativas com o Executivo municipal, destacou a necessidade desse avanço para a região, a fim de potencializar o serviço de segurança na área. O parlamentar também ressaltou a importância do aumento do número de câmeras de vigilância em toda a cidade, especialmente na região sul, promovendo uma cerca eletrônica nos pontos de entrada e saída de Suzano.

Horse pontua que o objetivo é instalar a base nas proximidades do novo Terminal de Ônibus de Palmeiras, nas imediações da estrada do Koyama. “Descentralizar ainda mais a oferta de segurança é o nosso maior foco com essa proposta, e acreditamos que esse é o local mais estratégico para a instalação da base. Nas imediações do terminal, teremos facilidade no acesso de viaturas e equipes à região, graças ao número de vias ao redor do equipamento”, constatou o vereador.

O parlamentar destacou que o trabalho da gestão Pedro Ishi vem dando continuidade aos objetivos implementados no governo Ashiuchi, mas reforçou que será essencial contar com o apoio dos deputados, que tornaram-se notórios por colaborarem com Suzano e o Alto Tietê.