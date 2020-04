Administração faz balanço e vê crescimento com ‘olhar no futuro’

Suzano completa hoje 71 anos de emancipação político-administrativa, com o título de município que mais se desenvolveu no Estado de São Paulo, segundo a pesquisa “Desafios da Gestão Municipal (DGM) 2020”, elaborada pela consultoria Macroplan.

E apesar de ter muito o quecomemorar, a cidade busca, neste momento, cuidar de seus mais de 300 mil habitantes diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Desde o começo de março, Suzano realizou uma série de intervenções, com publicações de decretos em alinhamento com o Ministério Público, Câmara Municipal e governo do Estado. Entre as medidas, estão o anúncio da telemedicina, com atendimento virtual de pacientes com sintomas de Covid-19; a conquista da abertura de 90 leitos no Hospital Auxiliar das Clínicas (HC), instalado na cidade; a criação de mais 70 leitos de observação, que ficarão na Arena Suzano; pulverização em prédios da Saúde e em locais de grande movimentação da cidade; entre outros.

“Neste dia, que seria de celebração por tantas conquistas e pela retomada do desenvolvimento, nossos esforços estão centrados na proteção da família suzanense, em cuidar das pessoas. Com o trabalho de proteção da cidade, tenho certeza de que, ao fim da pandemia, todos os cidadãos poderão usufruir dos nossos serviços com saúde e segurança”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi, referindo-se às pessoas que participam das atividades da prefeitura, como as mais de 20 mil atendidas em aulas e oficinas das Secretarias Municipais de Cultura e de Esportes e Lazer, assim como os 27 mil alunos da rede municipal de ensino.