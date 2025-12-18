Administração garante 104 convocações com editais publicados neste ano

A Secretaria de Administração de Suzano garantiu 104 convocações a partir dos editais publicados neste ano. Os três concursos públicos realizados no ano se somaram aos dois processos seletivos destinados a estagiários, que abriram caminho para a convocação de 58 estudantes.

A pasta ainda publicou um quarto edital destinado a 41 funções e iniciou inscrições para o “Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização”, que garantirá 400 vagas para munícipes de 18 a 59 anos.

Com relação aos certames em andamento, podem ser destacados o edital 01/2025, válido até 19 de julho de 2026, que já convocou 75 e admitiu 43 candidatos; o edital 02/2025, válido também até 19 de julho de 2026, que já convocou 25 e admitiu 17 candidatos; e o edital 03/2025, válido até 24 de junho de 2025, que já convocou quatro e admitiu um candidato.

Paralelamente aos convocados dos editais publicados este ano, ainda estão ocorrendo convocações dos editais publicados nos anos anteriores, incluindo o edital 01/2023, válido até 10 de janeiro de 2026, que já convocou 68 e admitiu 41 candidatos; o edital 01/2024, válido até 5 de julho de 2026; que já convocou 163 e admitiu 116 candidatos; e o edital 03/2024, válido até 9 de janeiro de 2026, que já convocou 295 e admitiu 176 candidatos;

No que diz respeito aos processos seletivos para estagiários, foram convocados, até o momento, estudantes das áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia da Computação, Biomedicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Ensino Médio.

Quanto ao “Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização”, as inscrições ficaram abertas entre 1º e 10 de dezembro, para munícipes que estão desempregados há pelo menos um ano, sendo reservadas 3% das vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e outras 5% para mulheres vítimas de violência.

Outras ações

Quanto ao Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), o trabalho desenvolvido em 2025 proporcionou acolhimento a 143 servidores, garantindo um total de 7.250 atendimentos, com os projetos “Construindo Sonhos”, “A-manhã-ser”, “Trocando Ideias”, “Amigo Estou Aqui”, “Aconchego”, “Integração de novos servidores”, “Cuidar Educa”, “Sarau dos Servidores” e “CineNAS”.

Esta atuação direcionada aos servidores também contemplou ações de prevenção e cuidado em saúde mental a partir das atividades rotineiras e especiais. Entre as novas iniciativas lançadas neste ano, podem ser citados o projeto “Juntas pelo cuidado”, que garantiu a inscrição de 727 servidoras para a realização de exames preventivos nos postos da rede municipal, incluindo papanicolau, ultrassonografia e mamografia. Houve também o projeto “Elas”, desenvolvido em alusão ao mês da mulher, que se propôs a dialogar sobre empoderamento, liderança e autoconfiança.

Ainda deve ser mencionado o trabalho da Diretoria de Tecnologia da Informação, que tem garantido a expansão dos processos digitais. Uma das metas apresentadas para 2026 é a ampliação da quantidade de unidades de saúde com prontuário 100% digital, contemplando todos os processos: recepção, triagem, consulta, medicação e liberação.

A pasta também garantiu a manutenção dos cemitérios municipais, proporcionando o calçamento da rua de acesso às quadras 09, 12, 13 e 14 e criação das quadras 15 e 16, totalizando 220 novas sepulturas temporárias. Ao longo do ano, houve atendimento aos 1.503 sepultamentos perpétuos e temporários nos Cemitérios São João Batista e São Sebastião.

A secretária de Administração, Cintia Lira, enfatizou a atenção que a prefeitura tem tido com os servidores e as oportunidades que estão sendo concedidas para a população. “Nosso trabalho tem contemplado o funcionalismo público, com os cuidados em saúde mental e as ações de prevenção à saúde, assim como os segmentos da população, com os concursos e os programas direcionados às pessoas que precisam desse suporte. Assim, contribuímos para um serviço público cada vez mais qualificado e formamos cidadãos para o mercado de trabalho”, ressaltou a titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que a administração municipal tem buscado garantir cada vez mais processos seletivos com vagas para candidatos a servidores e estagiários. “Temos mantido uma rotina de convocações em diversos cargos, que são essenciais para a manutenção dos serviços públicos. Também temos proporcionado oportunidades para estudantes e pessoas que estão desempregadas por meio do “Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização”. Temos avançado na busca por modernização dos nossos sistemas e seguimos valorizando os profissionais que integram o funcionalismo público”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.