Administração realiza ação para acolhimento de novos servidores

A Secretaria Municipal de Administração, por meio do Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédios (Cipa), em parceria com o Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), promoveu nesta sexta-feira (23/02) a primeira “Ação de Ambientação e Integração”, que teve como objetivo recepcionar e integrar os novos servidores, que passam a fazer parte do quadro pessoal da prefeitura, de forma positiva e acolhedora. A iniciativa ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna e foi conduzida pelo assessor estratégico da Controladoria Geral do Município e diretor da Cipa, Cesar Braga. Os recém-chegados puderam entender como funciona o Poder Público e interagir com alguns servidores da prefeitura.