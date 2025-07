Administração realiza atividades de integração com novos servidores municipais

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, vem promovendo uma importante iniciativa voltada ao acolhimento e à integração dos novos servidores municipais. Com o projeto “Integração de Novos Servidores”, o objetivo é apresentar aos profissionais que ingressam no serviço público municipal as principais informações e estruturas que irão permear sua trajetória profissional, além de estreitar os laços com a Administração.

A ação consiste em encontros semanais, realizados às quintas-feiras, sempre às 14 horas, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, conforme a convocação de novos servidores. Ao longo do primeiro semestre de 2025, a prefeitura já acolheu um total de 137 novos profissionais - 26 em fevereiro, 18 em março, 33 em abril, 23 em maio e 37 em junho -, números que mostram a relevância do projeto e a constante renovação do quadro funcional municipal.

Distribuídas em três momentos principais, a atividade busca esclarecer e aproximar os novos colaboradores da rotina e dos valores da administração pública. No primeiro momento, é apresentada a organização institucional, destacando o número de servidores, os diferentes tipos de vínculo e a estrutura administrativa, que conta com 18 secretarias e o Fundo Social de Solidariedade.

Em seguida, os servidores recebem orientações sobre o Estatuto dos Servidores Municipais, conhecendo seus direitos e deveres, além de entenderem como essas diretrizes impactam diretamente no dia a dia de trabalho. Por fim, são apresentados os setores internos da administração municipal e suas funções, com a participação das equipes do Departamento de Gestão de Pessoas, Departamento Médico, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), responsável pela condução do projeto.

Identidade

A proposta vai além de uma simples apresentação, ela busca promover um verdadeiro sentimento de pertencimento, essencial para o fortalecimento das equipes e para a excelência no atendimento ao cidadão.

A secretária de Administração, Cíntia Lira, destacou a importância do momento de acolhida para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho saudável e produtivo. “Essa integração inicial é fundamental para que o servidor se sinta valorizado e bem informado desde o seu primeiro dia. Acreditamos que um funcionário que conhece a estrutura da prefeitura e entende seus direitos e deveres tende a atuar com mais engajamento e comprometimento. Nosso objetivo é criar uma relação de proximidade e transparência com todos os servidores que estão iniciando essa nova etapa”, afirmou ela.

O prefeito Pedro Ishi também reforçou a relevância do projeto e a preocupação da gestão municipal em investir no capital humano. “O serviço público só funciona bem quando quem está na linha de frente se sente acolhido, capacitado e motivado. Essa integração é um passo essencial para que possamos oferecer um atendimento de qualidade à população e manter uma gestão pública eficiente. Estamos muito felizes com o sucesso do projeto e com o entusiasmo dos novos colegas que chegam para somar”, disse o chefe do Poder Executivo municipal.