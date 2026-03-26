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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Suzano

Adultização: Câmara de Suzano aprova projeto para proteger crianças

Segundo o autor da proposta, o objetivo é proteger crianças e adolescentes de práticas, conteúdos, eventos ou imagens que incentivem comportamentos e aparência de adultos, fora da idade adequada

26 março 2026 - 08h50Por da Reportagem Local
Adultização: Câmara de Suzano aprova projeto para proteger criançasAdultização: Câmara de Suzano aprova projeto para proteger crianças - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Por unanimidade, a Câmara de Suzano aprovou ontem (25) um projeto de lei que combate a adultização infantil. Segundo o autor da proposta, o vereador Rogerio Castilho (PSB), o objetivo é proteger crianças e adolescentes de práticas, conteúdos, eventos ou imagens que incentivem comportamentos e aparência de adultos, fora da idade adequada.

O projeto considera adultização infantil qualquer situação que exponha crianças e adolescentes a roupas, coreografias, linguagem ou comportamentos que antecipem ou explorem de forma precoce a sexualidade ou características da vida adulta.

Entre as medidas, a proposta proíbe no município apresentações, concursos ou qualquer atividade organizada por órgãos públicos, escolas municipais, entidades conveniadas ou com apoio da Prefeitura que exponham crianças e adolescentes de forma sexualizada.

Felca

O debate sobre adultização infantil ganhou força no Brasil após o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicar um vídeo alertando sobre os riscos da exploração de jovens na internet.

O vídeo completo da sessão ordinária está disponível no canal TV Câmara Suzano, no YouTube.

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