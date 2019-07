Advogada especialista comenta sobre os efeitos da Reforma da Previdência

A mestre em direito previdenciário, a Luciana Moraes de Farias, comentou sobre as mudanças que vão ocorrer nas aposentadorias, caso a proposta de Reforma da Previdência seja aprovada. Seu depoimento foi no programa DS Entrevista, da última terça-feira (16). No programa ela explicou as mudanças que vão ocorrer com a aprovação da reforma. Ela destacou pontos considerados cruciais, como para quem possui direito a aposentadoria por insalubridade e aposentadoria por invalidez.

Ela buscou também explicar, de modo prático, como a reforma vai afetar o bolso dos trabalhadores.

Invalidez e Insalubridade

Para esta categoria, ela demonstrou apreensão, visto que as mudanças serão muito drásticas. Quem possui direito a insalubridade - direito para quem trabalha em profissões que trazem risco a saúde - terá, com a aprovação da reforma, obrigação de completar 61 anos de idade. "Quem tem direito à aposentadoria por insalubridade, que hoje a lei permite se aposentar com 25 anos trabalhados, terá, além de trabalhar por 25 anos, precisará ter 61 anos de idade", disse a especialista. Quem tem direito a aposentadoria por invalidez, com a aprovação da reforma, receberá 60% da média dos salários. Isso, caso o trabalhador tenha trabalhado menos de 20 anos.

Ganhar menos

Perguntada se com esta reforma, os trabalhadores vão ganhar menos e trabalhar mais, ela respondeu com um simples e direito. "É isso. Com essa reforma, os trabalhadores vão precisar trabalhar mais, mas vão ganhar uma porcentagem menor daquilo que tem direito", afirmou Luciana. Durante a entrevista, a especialista ainda buscou dar orientações sobre o que fazer. Ela afirmou que as pessoas não devem se desesperar, e o objeto é regularizar tudo que tem de hoje para trás.

"As pessoas não podem se desesperar. Eu aconselho baixar o aplicativo 'Meu INSS', porque lá poderão ver tudo que possuem de irregular com empresas que já passaram. E não deixem de buscar os documentos que estão errados ou que não possuem. Corram atrás das empresas que trabalharam e peçam os documentos comprovando o tempo trabalhado", orientou a especialista.