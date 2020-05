Advogada promove lives beneficentes em Arujá; dupla sertaneja realiza transmissão hoje

Uma advogada está propondo realizar lives beneficentes de forma gratuita para cantores e duplas da cidade de Arujá.

Uma nova live será realizada hoje, às 19 horas, com a dupla Augusto Giulian e Vinícius. A transmissão será feita pelo YouTube e pelo Facebook. O projeto, segundo Melina Colangelo, já tomou uma proporção “muito grande”.

A primeira live aconteceu com a dupla arujaense no último dia 21. Ela durou cerca de sete horas, e arrecadou 100 cestas básicas. O vídeo está disponível no Facebook oficial da dupla.

A advogada conta que tudo começou com uma brincadeira em que ela conheceu os músicos que queriam realizar a live para arrecadar alimentos. Segundo ela, o grande objetivo da ação é ajudar artistas de menor expressão no cenário nacional.

“Tem muitos músicos que foram esquecidos e estão se desfazendo de instrumentos para conseguir comer nesta quarentena. Existem cantores que só abrem shows dos mais famosos, e a música para eles é algo alternativo”, conta.

Melina abriu uma empresa, com o intuito de manter a transparência e fazer as transações bancárias dos que doam em dinheiro. Ela recebe a ajuda do irmão e do esposo no projeto, que atende a artistas de Arujá, mas que tem recebido solicitações de outros municípios.

“Não tenho como não fazer. Nosso intuito é de arrecadar para ajudar as pessoas. O momento é de solidariedade”.

Ela ainda diz que conta com a ajuda de várias pessoas, tanto para arrecadar doações quanto para ajudar na estrutura da live. A advogada destaca que as pessoas que quiserem agregar ao projeto “serão bem vindas”.

Para maiores informações de como promover as lives, o telefone é o 94720-3508. O número para realizar doações para a dupla é o 98931-8681.

Febre

As lives viraram uma febre durante essa quarentena. Artistas famosos dos mais variados gêneros musicais, como Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Péricles e Ivete Sangalo, têm realizado shows em casa e transmitido pela internet para agradar aos fãs.

Em Suzano, no último domingo, o grupo de pagode 10Entrosados também realizou uma live beneficente.

A gravação foi realizada em um bar onde o grupo costuma realizar shows com frequência, localizado na região central da cidade.