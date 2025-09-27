Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/09/2025
Cidades

Advogada representará Suzano na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres

Vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Patrícia Braga foi eleita para integrar a delegação paulista no encontro em Brasília

27 setembro 2025 - 17h00Por De Suzano
- (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A cidade de Suzano terá uma representante oficial na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres (CNPM), que ocorre entre segunda e quarta-feira da próxima semana (29/09 e 01/10) no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. A advogada Patrícia Braga, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), foi eleita no início do mês, durante a 5ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, para compor a delegação paulista no encontro nacional.

A conferência, organizada pelo governo federal por meio do Ministério das Mulheres, terá como pauta central a construção de políticas públicas efetivas em defesa da igualdade de gênero, do fortalecimento da democracia e do enfrentamento à violência contra as mulheres. A programação prevê palestras, painéis, rodas de diálogo e plenárias com participação de ministras de Estado, lideranças sociais e representantes de conselhos de todo o Brasil.

Entre os eixos temáticos que serão debatidos estão a democracia e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, a promoção da educação não sexista e da cultura para a igualdade, o enfrentamento a todas as formas de violência, além da saúde integral e do bem-estar da mulher. As propostas aprovadas em São Paulo e que serão levadas por Patrícia incluem a criação de escolas de formação política para mulheres, a ampliação de vagas em creches, a implementação de centros de referência para atendimento às vítimas de violência, além de ações específicas para saúde, como a ampliação dos serviços oncológicos voltados ao público feminino.

Além dos debates, a conferência contará com atividades culturais, mostras de economia solidária e espaços de lançamento de livros e exposições de artistas plásticas, consolidando o evento como um espaço de diálogo e também de celebração da diversidade e da luta feminina.

A representante destacou a importância de Suzano estar inserida no debate nacional. “Esta é uma oportunidade histórica para que possamos levar a voz das mulheres suzanenses a Brasília. As propostas que apresentamos nasceram de diálogos coletivos e refletem as necessidades reais das mulheres em diversas áreas, como Saúde, Educação, Proteção Social, além da participação política. Representar nossa cidade é uma grande responsabilidade, mas também uma forma de reafirmar o compromisso com a luta por igualdade e direitos”, afirmou Patrícia.

Por sua vez, a presidente do CMDM, Beatriz Cruz, afirmou que a participação de Suzano na conferência é um marco importante para a cidade, pois garante visibilidade às demandas locais. “Esse espaço nacional é fundamental para levarmos nossas propostas e mostrar que Suzano está engajada na luta pela igualdade e pelo fortalecimento das políticas públicas para as mulheres”, destacou.

Já o secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, ressaltou o papel estratégico da participação do município na conferência. “Ter uma representante de Suzano na Conferência Nacional fortalece nossa atuação e mostra que as políticas públicas locais estão alinhadas às grandes pautas do País. O trabalho da Patrícia e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é fundamental para que possamos avançar em ações concretas de apoio, acolhimento e valorização das mulheres”, disse.

