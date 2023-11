Advogada suzanense palestra em maior evento jurídico do mundo

A advogada suzanense Ariana Anari Gil irá palestrar na 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que é considerado o maior evento jurídico do mundo. A apresentação da suzanense acontece na terça-feira (28), a partir das 14 horas.

O evento acontece entre os dias 27 e 29 de novembro, na Expominas, em Belo Horizonte. De acordo com a advogada, são mais de 400 palestrantes brasileiros e estrangeiros durante os três dias de Conferência.

Ariana explica que a violência animal e a violência doméstica estão diretamente ligadas, segundo a Teoria do Elo. “Via de regra, o agressor procura vítimas que, aos olhos dele, são vulneráveis, buscando perpetuar o ciclo da violência. Muitas vezes a violência começa no animal, como forma de mostrar para a menina e mulher do que se é capaz e logo a próxima vítima passa a ser a menina e a mulher. Mas também a violência pode acontecer de forma simultânea contra animais, meninas e mulheres. É sempre importante denunciar a violência doméstica sofrida pelo ser humano e pelo animal”, explica.

Na visão da advogada, o assunto ser abordado no maior evento jurídico do mundo é importante para “conscientizar a sociedade sobre o ciclo da violência que compõe o núcleo familiar”. “Esse ciclo de violência atinge meninas, mulheres e animais, porém, muitas vezes, a violência animal é relativizada. A denúncia de maus-tratos aos animais é essencial, pois pode evitar a violência humana, como também assegura o direito do animal em viver sem violência. Temos casos que, ao denunciar maus-tratos aos animais, se desmantelou uma família sob tortura. Vítimas diferentes, crimes iguais”.

Por fim, Ariana expôs seu sentimento em poder palestrar em um evento tão importante.

“Primeiramente sou grata a Deus, que me capacita muito. É uma alegria extrema, sentimento de missão cumprida. Quando comecei muitos duvidavam de que seria possível desenvolver um projeto sobre Direito Animal em Suzano. Conseguir reconhecimento a nível nacional é incrível. Foi muito trabalho, estudo, resiliência e teimosia”, finaliza a advogada. [INTERTITULO_](G.V.)