Advogado Adalberto José Negoitza morre aos 69 anos

O advogado Adalberto José Negoitza morreu nesta sexta-feira (14), aos 69 anos. Ele trabalhou como advogado da Prefeitura de Suzano e estava prestes a completar 50 anos de atuação. O corpo será sepultado no Cemitério São Sebastião ainda nesta sexta-feira. Não haverá velório.

Pelas redes sociais, o prefeito Pedro Ishi (PL) prestou homenagem ao advogado. “Um profissional íntegro e dedicado, que contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da cidade por meio de seu trabalho na administração pública”, destacou o prefeito.

“Adalberto sempre será lembrado pela sua competência, sabedoria e dedicação por Suzano”, completou.

O ex-prefeito de Suzano, e secretário de Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, também se manifestou. Ele destacou sua dedicação e compromisso com o município. “Adalberto iniciou sua trajetória em 1975 e sempre atuou na Secretaria de Assuntos Jurídicos, contribuindo com inteligência, dedicação e cumplicidade. Seu legado e compromisso com a cidade jamais serão esquecidos”, escreveu Ashiuchi.