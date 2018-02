Advogado de Zé Pirueiro protocola habeas corpus e pede prisão domiciliar

A defesa do vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro, protocolou na manhã desta segunda-feira (5) um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo para liberar o parlamentar da prisão temporária. O advogado Dario Reisinger pede prisão domiciliar devido a problemas no coração do cliente. Ele ainda comentou que o legislador passa bem na prisão e reforçou que o próprio não tem envolvimento com o crime organizado.

Na última sexta-feira, uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) descobriu um suposto elo entre uma facção criminosa e o transporte complementar de vans em Suzano, a Coopersuzan. Na ocasião, Zé Perueiro e mais seis pessoas foram presas temporariamente. O envolvimento do legislador suzanense foi descoberto a partir de escutas telefônicas permitidas pela Justiça.

De acordo com Dario, a expectativa é grande de que a Justiça acate o pedido de prisão domiciliar. "Lógico que tudo depende de quem julga. Quanto a advogado, lendo o processo inteiro, vejo que não existem provas para o vereador estar preso. Espero que essa injustiça seja resolvida o mais rápido possível", ressaltou.

O advogado destacou que a preocupação é ainda maior devido à situação de saúde do parlamentar. "O que me preocupa é o problema grave que ele tem no coração. Para se ter ideia, o vereador está na fila esperando um transplante. O ambiente onde ele está não tem estrutura, médico e até mesmo enfermeira se precisar em caso de emergência. No momento ele está bem, mas gostaria que estivesse em prisão domiciliar como forma de humanidade em relação a o problema de coração", completou.