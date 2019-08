Advogados de Suzano colocam em prática projeto 'OAB vai à escola'

A OAB de Suzano iniciou na semana passada o projeto 'OAB vai à escola'. Segundo a coordenadora do projeto e advogada, Edjane Maria da Silva, o objetivo é visitar escolas estaduais do ensino médio de Suzano. Os encontros têm como base temas de direitos da população.

"A OAB realiza palestras e orienta os adolescentes de acordo com o que consta no artigo 5º da Constituição Federal. Damos palestras com temas sobre previdência, direitos do trabalho, bullying, cyberbullying, ato infracional, cidadania digital", explicou a advogada Edjane.

Edjane informou que o projeto está parado na cidade desde 1999, ano que foi criado. O projeto vem sendo retomado desde maio, sendo que o primeiro compromisso ocorreu na semana passada.

"Na semana passada visitamos a escola estadual Batista Renzi, na segunda-feira (26) visitamos a escola estadual Euclides Igisca no distrito de Palmeiras, e terça-feira (27) vamos à escola Jacques Yves Cousteau, no Miguel Badra. As palestras são realizadas ou de forma individual com a classe, ou em conjunto no auditório da escola", explicou a coordenadora do projeto Edjane.

Para a advogada, a realização de um projeto como esse é muito gratificante. Ela comentou que usar a profissão para uma causa social é especial. "Me sinto muito feliz por isso, pois nasceu comigo esse projeto. Eu quem dei o 'start'. Devemos usar nossos conhecimentos para levar aos alunos questões de cidadania".

Edjane disse que as palestras têm apresentado retorno. Conforme disse, os alunos demonstraram interesse em aprender mais e se interessaram pelos assuntos.

"Está sendo muito surpreendente a receptividade dos jovens. Eles demonstraram muito interesse, o que é muito bom", completou a advoga.

Futuro

A OAB planeja agora, por em prática os próximos passos do projeto 'OAB vai à escola'. Edjane disse que pretendem no ano que vem iniciar uma 'feira de profissões'. A feira aconteceria em universidades ou escolas da cidade, que por meio de uma parceria com a OAB, cederiam o espaço.

"Queremos colocar em prática a feira de profissões na região. Vamos fazer uma parceria com universidades da região, Senai, para realizar a feira. O objetivo é clarear a visão sobre as profissões e facilitar para os jovens na hora de escolherem uma", explicou Edjane.