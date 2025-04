Advogados de Suzano recebem denúncias sobre desconto ilegal de aposentadorias

A Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano orientou os aposentados e pensionistas a se atentarem aos valores dos benefícios recebidos mensalmente após as denúncias de descontos irregulares. De acordo com a OAB, escritórios de advocacia de Suzano receberam alertas de possíveis golpes a beneficiários da cidade.

Nesta quarta-feira (23), houve uma denúncia do desvio, por meio de descontos irregulares, de mais de R$ 6 bilhões entre 2019 e 2024. A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Sem Desconto para fazer a investigação. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi exonerado após a denúncia.

A Comissão de Direito Previdenciário afirmou que cada segurado sabe o valor correto do benefício no momento da concessão e pode conferir o montante no histórico de créditos disponibilizados mensalmente no site do Meu INSS.

Caso nesta investigação seja constatado algum desconto irregular, a orientação é que procure um advogado especializado em Direito Previdenciário para realizar a verificação.

Em relação às denúncias, a OAB informou que não recebeu alertas diretamente, mas disse ter conhecimento de avisos feitos em escritórios de advocacia previdenciária de Suzano.

A Comissão de Direito Previdenciário disse ver com bons olhos a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

“Na maioria dos casos, os descontos irregulares impactam a vida econômica do segurado que tem no benefício a única renda para manter sua família visto que, por muitas vezes, falamos de pessoas muito simples e que carecem de acesso à informação”, disse a comissão.