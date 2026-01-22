Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Curso

Aeamc promove curso Roteiro para Iniciar na Perícia Judicial

Evento, realizado em parceria com o IBAPE-SP, será realizado em março

22 janeiro 2026 - 16h17Por da Reportagem Local
Aeamc promove curso Roteiro para Iniciar na Perícia Judicial Aeamc promove curso Roteiro para Iniciar na Perícia Judicial - (Foto: Divulgação)

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (aeamc) promoverá, no dia 14 de março (sábado), o curso na aeamc: Roteiro para Iniciar Perícia Judicial. A iniciativa será realiza em parceria com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE-SP). 

O curso será ministrado pela Engª. Andrea Klüppel, Presidente do IBAPE Nacional e perita com quase 30 anos de experiência. Ela vai apresentar dos conceitos fundamentais à prática do dia a dia nos tribunais. 

O público-alvo são profissionais e estudantes da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A atividade será presencial, das 9 às 16 horas, na sede da aeamc, localizada na rua Júlio Perotti, 57, Jardim Armênia, em Mogi das Cruzes. 

Os participantes receberão um certificado emitido pelo IBAPE-SP. O pré-cadastro pode ser feito pelo link: https://forms.gle/CQEshoxARBrAVhJd8

Mais informações pelo WhatsApp: (11) 96476-3922.

