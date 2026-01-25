Afastamento do trabalho assegura 37,6 mil auxílios por incapacidade

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedeu 37.600 auxílios por incapacidade temporária no Alto Tietê em 2025. O número representa um aumento de 16,67% em relação a 2024, quando foram concedidos 32.229 benefícios na região. No ano passado, Mogi das Cruzes foi o município com mais concessões, somando 9.888 auxílios.

Conhecido anteriormente como auxílio-doença, o benefício é pago a trabalhadores que comprovem, por meio de perícia médica, incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Durante a avaliação médica, também pode ser concedida a aposentadoria por incapacidade permanente, caso a condição seja considerada definitiva.

A solicitação do benefício pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Basta pesquisar por “Benefício por incapacidade” e selecionar a opção “Pedir Novo Benefício”. Todo o processo é realizado pela internet, sem a necessidade de comparecer a uma agência, embora o segurado possa ser convocado para perícia médica durante a análise do pedido.

Em caso de dificuldades com o sistema ou para esclarecimento de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelo telefone 135, onde também é possível agendar atendimento presencial.

Confira a tabela ao lado com o número de auxílios concedidos em cada cidade do Alto Tietê nos anos de 2024 e 2025.