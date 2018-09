Agência Chinesa quer potencializar desenvolvimento de atletas de Suzano

A Agência de Esportes do distrito de Huangpu, em Xangai, na China, quer potencializar o desenvolvimento de modalidades olímpicas em ascensão, como Skate e Vôlei, em parceria com a cidade de Suzano. A cooperação internacional visa promover a troca de informações, experiências e técnicas, além de intercâmbios de projetos e atletas.

Entre as principais especificações do termo de cooperação, assinado na última semana pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) com o representante governamental de Huangpu, Wang Hai Yin, em Xangai, estão o acordo de promover o desenvolvimento de esportes locais e das modalidades olímpicas, além de realizar de maneira regular a troca de informações quanto às competições organizadas na cidade.

Outro item destacado foi o intercâmbio de projetos e experiências por meio dos gestores, treinadores e atletas, bem como viagens dos envolvidos entre Huangpu e Suzano. Os trabalhos, inclusive, poderão ser exercidos em períodos semelhantes nas cidades.

Para o prefeito suzanense, a assinatura do termo de cooperação tem o objetivo de fortalecer a amizade e a comunicação, ao passo em que deve melhorar o desenvolvimento de esportes olímpicos na cidade.

“Esta agência chinesa tem um forte trabalho no distrito de Xangai. Durante nosso encontro, pude apresentar um pouco sobre a história de Suzano e a forte ligação com o vôlei. Também falei sobre nossa pista de skate e de renomados atletas de nossa região. Queremos desenvolver todos os nossos projetos e, com esse apoio, acredito que conseguiremos potencializar ainda mais”, concluiu Ashiuchi.