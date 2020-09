Agência do INSS de Suzano segue fechada sem previsão de reabertura

Mesmo com a retomada parcial do atendimento presencial em 119 agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Estado, ocorrido ontem, a agência de Suzano segue fechada. Na região, apenas a unidade de Mogi das Cruzes reabriu.

O DS foi até a agência de Suzano na manhã de ontem e constatou que as portas permanecem fechadas. Algumas pessoas circulavam pelo lado de fora e uma caixa foi colocada do lado de dentro do portão, para que segurados colocassem documentos.

Por conta disso, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano está enviando um ofício ao INSS, solicitando esclarecimentos sobre as providências que estão sendo tomadas pelo instituto, para que a agência seja reaberta o quanto antes.

A presidente da Comissão Previdenciária da OAB de Suzano, Silmara Feitosa, disse que o órgão repudia a não reabertura de todas as agências do INSS. Ela afirmou que peritos informaram que algumas agências não têm condições para retorno e que, por isso, a unidade de Suzano segue fechada até que se adeque. Em nota, o INSS informou que a unidade não possui funcionários fora do grupo de risco em quantidade suficiente para o retorno gradual e seguro.

Silmara também criticou a demora por parte do instituto para adaptar a agência da cidade – algo que tem prejudicado os segurados, conforme a presidente já havia adiantado em outras oportunidades.

“O INSS teve praticamente seis meses para adequar a agência para receber a população de acordo com as regras sanitárias”, frisou.

Desinformação

A presidente lamentou a desinformação com a situação e disse que muitos segurados estão indo às agências para realizar perícias médicas, sendo que ainda não é possível fazer este serviço.

No momento, as unidades que estão abertas realizam apenas serviços de avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa e reabilitação profissional – todos por agendamento.

“É importante destacar que somente alguns serviços retornaram, e a perícia médica não é um deles. Há muita desinformação”, disse Silmara.

Mogi e Ribeirão

Outras agências de cidades divisas com Suzano reabriram. Além da de Mogi, a de Ribeirão Pires - município que fica no ABC Paulista e que fica ao lado de Suzano - também voltou a atender presencialmente.