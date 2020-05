Agência do Santander em Suzano é fechada nesta terça-feira após caso de Covid-19

O Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e Região paralisou a agência 197 do Santander Suzano nesta terça-feira (19 de maio) devido a contaminação de um funcionário por coronavírus. O atendimento na unidade foi suspenso e a agência ficará fechada por tempo indeterminado.

A ação se deu após uma funcionária da instituição apresentar sintomas e testar positivo para o Covid-19. O presidente do Sindicato, Clayton Teixeira Pereira, e o diretor de Saúde e Condições de Trabalho, Thiago Moreira, foram ao local e fecharam a agência nesta manhã.

O movimento sindical cobra a higienização da agência, seguindo todos os protocolos de limpeza e o uso de antissépticos adequados para eliminar o vírus. O mesmo procedimento foi solicitado em outras duas agências da base do Sindicato que registraram casos de Covid-19.

“Estamos acompanhando a situação na agência para que todos os cuidados sejam tomados de modo a preservar a saúde dos demais funcionários e também dos clientes. Por isso, nesse momento de muita cautela orientamos a população que utilize os canais alternativos, como os caixas eletrônicos e meios digitais, ou em casos de urgência se dirijam até a agência 3620”, explica o presidente.

Itaquá

Em Itaquaquecetuba, uma agência do Banco do Brasil, no Centro, foi fechada devido um funcionário testar positivo para o novo coronavírus.