Agências buscam alternativas para viagens à Flórida

As agências de turismo de Suzano estão buscando alternativas para remanejar as viagens para a Flórida, nos Estados Unidos, e outros estados americanos, próximos à rota do furacão ‘Dorian’.

A agência CVC disse que, até o momento, as viagens estão normais. A agência Via Firenze afirmou que está organizando o remanejamento e a Tour Turismo contou que não tem procura para a região.

Segundo a atendente da CVC, Camila Correa, as viagens programadas para a Flórida estão normais, apesar do furacão.

"Claro que sabemos do possível ataque do furacão, mas ainda não recebemos nenhum alerta das companhias aéreas. Se vemos que é prejudicial, solicitamos adiar a viagem, mas nesse caso está operando normal. Inclusive tivemos passageiros embarcando nesse fim de semana”.

A atendente da Tour Turismo, Eliane Soares, disse que os vôos para a Flórida estão sendo remanejados. Segundo ela, a orientação sempre vem das companhias aéreas. "A orientação que estamos recebendo das companhias aéreas é para cancelar o vôo. Devido a essas orientações vamos providenciar o remanejamento das viagens. Essas decisões dependem das companhias de avião".

Segundo a atendente Monalisa Nansur, da agência Via Firenze, até a publicação deste texto, as viagens não foram canceladas. Ainda de acordo com ela, a procura de pacotes para esta região é baixa. "Nós estamos cientes do furacão, mas não tivemos procura de viagens para a Flórida ou regiões próximas. Todos os pacotes internacionais vendidos são para a Europa ou outros países", disse a atendente.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (4), por meio de nota, que o Furacão Dorian passou pelo Atlântico, a menos de 160 quilômetros da costa da Flórida.

A força das fortes tempestades do Dorian provocaram, em Bahamas, um cenário devastador. Os destroços da passagem se estendiam por vários quilômetros, inclusive inundações cobriam uma grande área das ilhas do país, durante a tarde desta quarta-feira.