Agências de câmbio recomendam troca de moeda antes da viagem

As casas de câmbio da região recomendam a troca de moeda antes da viagem. O DS conversou com agências na região para ouvir a demanda para trocas e sugestões para realizar o processo.

A agência Ourominas, localizada no Suzano Shopping, disse que a melhor opção é fazer a troca de câmbio antes de viajar, para evitar burocracias ao chegar no novo país. Segundo a Ourominas, alguns países ainda exigem documentos de comprovação financeira.

“Alguns países podem exigir a apresentação do comprovante financeiro, que é a entrada no País, portando um valor mínimo em espécie. O ideal é planejar com antecedência a aquisição de suas moedas estrangeiras, ir comprando aos poucos até a data da viagem”, disse.

A agência DayCâmbio, localizada no Mogi Shopping, também recomenda a aquisição da moeda nova ainda no Brasil. A agência afirma que a desvalorização e problemas com a desvalorização do Real faz com que seja melhor trocar no Brasil.

“É sempre importante chegar ao país de destino com a moeda local tendo em vista que não se sabe como será a aceitação do Real, muitas vezes acontece a desvalorização da moeda. Além de que em muitos casos, o saque no exterior depende de disponibilidade de moedas, limites e legislação vigente”, disse a DayCâmbio.

Segundo a Ourominas, que tem 20 anos de mercado, a aquisição de moedas estrangeiras “é rápida e segura”.

A DayCâmbio afirma que também é fácil o processo e não tem diferença entre moedas. “Precisamos realizar cadastro do cliente com a apresentação de documentos pessoais para emissão de boleto comprobatório referente a operação de câmbio”.

Destino

Segundo a Ourominas, a maioria dos clientes tem buscado moedas como Dólar, Euro e pesos Argentino e Chileno. Isso mostra uma tendência da maioria das pessoas da região de buscarem países como Estados Unidos, Europa e mais recentemente, segundo disseram, países sul-americano.

Na DayCâmbio a compra da maioria dos clientes é do Dólar e Euro, mas afirmaram que a depender do período do ano algumas moedas são mais comercializadas.

Valores

Na DayCâmbio não há taxas adicionais, e o valor da moeda varia conforme a cotação no momento da troca.

Segundo eles, o preço varia conforme o mercado financeiro. “Ficamos atentos às notícias internacionais para melhor atender nossos clientes”.

“Sempre recomendamos aos clientes que comprem aos poucos, fazendo preço médio, não arriscando assim uma subida abrupta em função de cenários econômicos e políticos”, reforçou.