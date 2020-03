Agências de Suzano cancelam viagens com destinos para Europa

As agências de viagens de Suzano cancelaram viagens para a Europa por causa do coronavírus. Governos de países europeus estão fechando as suas portas para turistas, para não aumentarem os casos da doença.

Na agência de viagens Via Firenzi os funcionários tiveram a notícia que o cruzeiro que partiria do Brasil rumo a destinos da Europa e passando pela Itália foi cancelado, devido a ordens do governo Italiano. A agência teve nessa semana viagens canceladas para Portugal, Espanha e Inglaterra.

A gerente da agência, Fernanda Amaral, faz recomendações para as pessoas que pensam em fechar pacotes internacionais." Pedimos para as pessoas que querem fechar algum pacote internacional o aguardar maiores informações pelas mídias mundiais, para ver o que vai acontecer nos próximos dias", conta a gerente.

A agência de viagens Destinos Mágicos tem recebido informes de reembolso e alteração integral e sem taxas para determinadas situações. A recomendação é que a rota dos destinos de viagens seja alterada. A gerente da agência, Eliane Soares, comenta a situação, e fala de outro problema além do conoravírus que afeta as viagens. "Temos algumas procura por pacotes, mas o dólar assusta mais que o Covid-19", conta.

A agência de viagens Utiyama Turismo conta que as barreiras de entrada e saída para países europeus praticamente estão fechadas, e a recomendação é para que não haja viagens a esses destinos. O gerente da agência Fabio Souza, conta que tem usado outra estratégia para manter as vendas de pacotes de viagens. "Estamos direcionando nossos clientes para destinos nacionais, é uma outra alternativa a essa crise", disse.