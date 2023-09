Agências de viagens deixam de trabalhar com a 123milhas

As agências de viagens de Suzano deixaram de trabalhar com pacotes da 123milhas, empresa que gerou polêmicas após cancelar, repentinamente, pacotes de clientes.

A 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial. O requerimento foi feito à 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A empresa já havia suspendido, em 18 de agosto, os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional, afetando viagens já contratadas da linha “Promo”, de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023.

Em Suzano, a Via Firenze, que está localizada na Rua Benjamin Constant, afirmou que nunca teve qualquer parceria com a empresa. Além disso, foi explicado que não existe interesse em trabalhar com a 123 Milhas. “Depois de tantos problemas, não temos nenhum interesse. Procuramos sempre fornecedores confiáveis no mercado”.

A agência suzanense conta com quais empresas têm parceria. “Trabalhamos com operadoras com anos de mercado, como CVC, Cativa, Orinter, Europlus, entre outras. Elas colocam o valor real praticado no mercado e não valores milagrosos, como acontecia com a 123Milhas”.

Situação da 123Milhas

A 123Milhas pediu recuperação judicial, com o objetivo de assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores. Após isso, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu o bloqueio de R$ 20 milhões.