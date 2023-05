Agências identificam alta procura e baixa qualificação de candidatos

As agências de emprego da região alegam que há alta procura por vagas de serviço, mas destacam a baixa qualificação dos profissionais.

No Alto Tietê, as vagas de empregos são para setores operacionais, dentro das indústrias, tanto para auxiliar de produção quanto para área de manutenção.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) divulgou que na última quinta-feira (13) havia 1.003 vagas disponíveis na região.

Na JRL Empregos atualmente há 300 vagas para as áreas de indústria. A empresa atende desde Biritiba Mirim a Guarulhos. As vagas são para áreas específicas como: carpinteiro, soldador, torneiro, caldeireiro e costureiras.

Apesar do número alto de vagas em aberto, o diretor comercial da empresa, Jonas Andrade explica que estão faltando profissionais qualificados.

“Os candidatos que aparecem tem pouca estabilidade profissional, baixo grau de escolaridade e desinteresse em crescer dentro da indústria. Desta forma fica difícil preencher essas vagas específicas”, conta.

O baixo preenchimento das vagas também é de responsabilidade da juventude. Segundo Andrade a falta de interesse de crescer dentro da empresa é o principal fator.

Já para conseguir a efetivação na empresa o candidato precisa apenas seguir as qualificações da vaga.

“Se cumprir os requisitos da vaga é bem difícil a empresa não efetuar o profissional. Mas com a falta de empenho em crescer dentro da empresa muitos acabam sendo desligados”, explicou Andrade.

Outra agência de empregos, localizada na Rua Francisco Glicério em Suzano, está com uma alta procura. Uma funcionária do local informou ao DS que nesta semana estão ocorrendo entrevistas e testes para encaminhar os candidatos para as vagas.

Com a volta às aulas, em fevereiro, a procura por vagas de estágio tem crescido nos últimos meses na região. A supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) de Guarulhos, Simone Lopes disse que até o momento, em torno de 150 estagiários foram contratados por instituições da região.

A oferta de vagas é bem variada. Os destaques estão para as vagas de Ensino Médio, Ensino Técnico nas áreas de Administração e Contabilidade e Ensino Superior para área de Pedagogia, Administração, Marketing, Arquitetura e Direito.

Simone explica que tem estudantes qualificados para as vagas. Caso o candidato queira se destacar na plataforma on-line do CIEE há uma aba de cursos on-line gratuitos do CIEE Saber Virtual.

O jovem pode conferir todas as oportunidades ao fazer um cadastro no Portal CIEE (www.ciee.org.br). Ele pode tirar dúvidas pelo Whatsapp número (11) 3003 - 2433