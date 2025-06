Agente da GCM realiza capacitação em Rio Grande da Serra sobre técnicas operacionais

A agente 2ª Classe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Bruna Mendes, foi a grande destaque da capacitação técnica realizada na última segunda e terça-feira (02 e 03/06) em Rio Grande da Serra. Especialista em técnicas operacionais e procedimentos padronizados de segurança pública, Bruna foi convidada a ministrar o treinamento voltado a guardas municipais da cidade vizinha, como parte do Estágio de Qualificação Profissional 2025 (EQP 2025).

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação contínua e pelo trabalho na linha de frente da segurança em Suzano, Bruna representou o município ao compartilhar seus conhecimentos com outras corporações. A capacitação, promovida pela gestora do Gabinete de Treinamento e Instrução da GCM de Rio Grande da Serra, Ariane Fajoli de Sousa, abordou temas como uso progressivo da força, patrulhamento preventivo, abordagens táticas e padronização de condutas em situações de risco, sempre com foco na legalidade e no respeito aos direitos humanos.

“Foi uma grande honra representar Suzano e contribuir para o aperfeiçoamento de colegas de profissão. Acredito que a troca de experiências fortalece toda a rede de segurança pública e nos torna profissionais mais preparados para proteger a população com responsabilidade e empatia”, destacou a GCM suzanense.

Durante o treinamento, os participantes vivenciaram simulações de ocorrências, atividades práticas em campo e dinâmicas de grupo voltadas à cooperação tática e tomada de decisões sob pressão - todas coordenadas por Bruna.