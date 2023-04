Agentes da CPTM iniciam uso de câmeras em uniformes na região

Os agentes de segurança das 12 estações das linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estão com bodycams.

A decisão começou a valer na última sexta-feira (31).

As bodycams são câmeras acopladas aos uniformes e que serão usadas para filmagem e gravação de ocorrências que afetam a segurança dos passageiros e da companhia.

Ao menos 3,6 milhões de passageiros serão impactados pela decisão, um total de pessoas que utilizam as 12 estações da região.

Segundo a CPTM, em todas as linhas, são 160 câmeras que serão utilizadas por agentes próprios da companhia e ficarão ligadas durante todo o período de uso.

A gravação será acionada a partir do momento em que for observado que uma situação pode sair do controle desses colaboradores.

TREINAMENTO

De acordo com a CPTM, todos os agentes já passaram por treinamento prévio e estão aptos para utilizar o equipamento visando melhorar a segurança dos passageiros.“Esperamos um efeito civilizador dentro do sistema. Queremos que o uso da câmera pelos nossos agentes ajude a coibir práticas proibidas no sistema, como comércio ambulante, desacato e até outros crimes mais graves”, afirma o gerente de segurança da CPTM, Iran Figueiredo Leão.

Com a utilização das bodycams, a CPTM espera uma redução das abordagens e intervenções, visto que o infrator poderá se inibir e não praticar o delito. “As imagens também servem como evidências em processos judiciais, além de propiciar redução de denúncias e reclamações”, completa Iran.

LICITAÇÃO

A licitação para a compra das câmeras contemplou também a aquisição de 12 estações para o download de imagens.

CONTRATO

O contrato para a compra das câmeras foi fechado em julho do ano passado pelo valor de R$ 421 mil.