Agentes da GCM de Suzano recebem capacitação para a ROMU

Nove agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) recebem treinamento para atuação no trabalho ostensivo em Suzano. O objetivo é aperfeiçoar o patrulhamento da corporação e proporcionar uma melhor segurança ao cidadão. O curso, realizado pela GCM de Ribeirão Pires, começou na semana passada e terá duração de cinco meses. A formação conta com aulas teóricas e práticas e é voltada àqueles que integrarão a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

Nesta quarta-feira (11), os agentes se concentraram na sede da GCM de Suzano e depois realizaram uma atividade externa, uma simulação de abordagem de veículos e de pedestres. A primeira aula foi ministrada no dia 3 de julho, e a grade completa será formalizada na próxima semana, com a definição de todas as datas.

Segundo o inspetor Carlos Douglas Furlani, da GCM de Ribeirão Pires, responsável por esse treinamento em várias partes do País, haverá matérias específicas, como, por exemplo, Noções Básicas de Controle de Distúrbios Civis (CDC), que faz parte do Choque e Conduta de Patrulha, voltada ao curso de Patrulhamento Tático, Defesa Pessoal, Direitos Humanos e Educação Física. “O agente da ROMU tem que estar preparado, tanto psicologicamente, como fisicamente, este é o fundamento”, explica.

Com o trabalho, a Prefeitura de Suzano pretende formar duas equipes da ROMU. O grupamento especializado terá como foco o combate à criminalidade, o patrulhamento preventivo e planejado, a proteção dos espaços públicos e o apoio a eventos em geral. “Para se ter uma ideia de sua relevância, os agentes da ROMU são equiparados aos policiais da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), que é o grupo de elite da Polícia Militar. Portanto, é um trabalho muito importante, e Suzano está trabalhando para ter policiais municipais cada vez mais qualificados”, destaca o comandante da GCM de Suzano, Sérgio de Assis Andrade.