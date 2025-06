Agentes da GCM são homenageados por parto de emergência

Agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano foram homenageados nesta segunda-feira (16/06) na Base GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca, com a entrega de uma Moção de Aplausos concedida pelo deputado estadual Dimas Mecca Sampaio, o Major Mecca. Os guardas realizaram um parto de emergência e salvaram mãe e bebê. A honraria foi entregue pela assessoria do parlamentar na ocasião.

Na mesma cerimônia, a equipe da Patrulha reconheceu o trabalho conjunto e o compromisso com a proteção das mulheres no município. Também foi reforçada a importância da Campanha do Agasalho, com a doação de roupas realizada pelos próprios guardas.

Foram homenageados os GCMs Fernanda de Oliveira, João Arlindo de Oliveira, Maria Aparecida de Almeida, Sérgio Souza e Daniel Bento. Participaram do encontro o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; além da comandante da GCM, Tatiane Orita, do subcomandante da corporação, Rodrigo Kanashiro, e de agentes da Patrulha Maria da Penha e da Força Patrulha.

“A GCM de Suzano tem mostrado, dia após dia, que vai muito além da segurança, é sinônimo de humanidade, solidariedade e compromisso com a vida”, afirmou Balbino.

“É um orgulho lidar com pessoas tão comprometidas com o bem da cidade. A coragem e o cuidado desses profissionais nos inspiram todos os dias”, destacou a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.