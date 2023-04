Agentes de segurança escolar passam por formação

As Secretarias de Educação e de Segurança Cidadã promoveram, nesta quarta-feira (12/04), um curso de formação para agentes de segurança escolar com o intuito de reforçar as orientações sobre o sistema de monitoramento aplicado às unidades da rede municipal de Suzano.

O encontro, realizado durante a noite no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, contou com as presenças do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini; da gestora estratégica da pasta, Renata Priscila Valencio Magalhães; do diretor da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Wesley Fernandes; do subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), André Alves da Silva; e do assessor estratégico da Controladoria Geral, César Braga.

Na oportunidade, foi explicado aos participantes todos os aspectos relacionados à estrutura que envolve a comunicação da escola com a equipe de apoio da área de segurança no município. Para esclarecimentos quanto às ferramentas tecnológicas que dão suporte ao monitoramento, foi convidado o gestor operacional da empresa Sniper Segurança e Serviços, Francisco de Assis Balbino Dias.

A companhia é responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos eletrônicos que conectam as escolas à Central de Segurança Integrada (CSI), que definirá o comando a ser designado para cada ação com o suporte das câmeras instaladas nas unidades escolares.

Novos testes com os aparelhos de segurança foram realizados para atestar o funcionamento correto dos dispositivos. Chamadas de “botoeiras silenciosas”, os comandos são acionados para avisar a CSI de forma silenciosa, evitando qualquer movimentação indevida.