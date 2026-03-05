Agentes de Zoonoses orientam funcionários da Komatsu sobre combate ao Aedes aegypti 

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio da Divisão de Controle de Zoonoses, promoveu nesta quarta-feira (04/03) uma ação de conscientização voltada ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, para funcionários da empresa Komatsu, que fica na Vila Sol Nascente.

A iniciativa teve como foco a orientação direta aos trabalhadores, com exposição de materiais educativos e apresentação de espécimes do mosquito, permitindo que os participantes conhecessem de perto as características do vetor e entendessem melhor seu ciclo de vida.

Durante a ação, os profissionais abordaram os funcionários individualmente e em pequenos grupos, explicando como ocorre a transmissão da dengue, quais são os principais sintomas da doença e, sobretudo, quais medidas simples podem ser adotadas no dia a dia para evitar a proliferação do inseto. Entre as orientações reforçadas estavam a eliminação de recipientes que acumulam água parada, a limpeza frequente de calhas e ralos e o descarte correto de resíduos.

A diretora de Controle de Zoonoses, Priscila Jane Arap, destacou a importância de levar esse tipo de atividade para dentro das empresas, ampliando o alcance das informações. “Expusemos nossos materiais educativos, abordamos os funcionários e orientamos sobre a dengue, ressaltando a importância da prevenção. Cada pessoa tem um papel fundamental nesse combate. Quando o trabalhador leva esse conhecimento para casa e compartilha com a família, o impacto é ainda maior”, afirmou.

Segundo ela, a estratégia de atuar em ambientes corporativos fortalece a rede de proteção contra o Aedes aegypti, já que os funcionários passam a ser multiplicadores das informações recebidas. “Esses colaboradores são peças-chave no enfrentamento ao mosquito. Ao entenderem como identificar possíveis criadouros e como agir de forma preventiva, tornam-se aliados diretos da saúde pública”, completou Priscila.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a parceria com a iniciativa privada é essencial para ampliar as ações de conscientização. “O combate ao Aedes não é responsabilidade apenas do poder público. Precisamos do envolvimento de toda a sociedade, e as empresas exercem um papel estratégico nesse processo. Ao abrir espaço para esse diálogo com seus funcionários, a Komatsu contribui de forma concreta para a prevenção da dengue”, declarou.

O chefe do Executivo reforçou ainda que a prevenção continua sendo a principal ferramenta contra a doença. “Mais do que tratar os casos, é fundamental impedir que eles aconteçam. Informação de qualidade e mobilização coletiva são as nossas maiores armas contra o mosquito”, acrescentou.