‘Agita Suzano’ terá corrida e caminhada neste sábado

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realiza neste sábado (31) o evento “Agita Suzano”, uma série de atividades físicas, corrida e caminhada. O encontro é gratuito, sem necessidade de inscrição prévia e tem como principal objetivo promover a qualidade de vida da população. A iniciativa é fruto de uma parceria com o programa “Agita Galera”, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação.

A concentração está prevista para as 8h30, no ponto de partida, o Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 – Conjunto Residencial Iraí). Instrutores de uma rede de academia de ginástica promoverão uma sessão de aquecimento com os participantes. Na sequência haverá caminhada de 3,5 quilômetros e corrida de 5 quilômetros, ambas tendo o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) como local de chegada.

Também será realizada uma sessão pós-treino e alunos do curso de Nutrição da Faculdade Piaget darão orientações para aqueles que desejam ter uma dieta mais completa e saudável.

O evento também conta com a participação dos integrantes da Oficina Corporal, projeto da Prefeitura de Suzano que oferece aulas gratuitas de várias modalidades de ginástica diariamente no Parque Max Feffer, como zumba, gap, alongamento, abdominais, circuito funcional, caminhadas, pilates e treino de alta intensidade.

“Incentivamos o participante a sair do sedentarismo a partir do simples ato da caminhada, que pode ser o ponto de partida para todos, quando realizada de maneira adequada e respeitando os limites de cada um”, afirmou Renata Oliveira, instrutora da Oficina Corporal.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o evento é aberto a toda a comunidade e visa promover a integração por meio de atividades que melhorem a qualidade de vida das pessoas. “Está sendo preparado um ambiente que seja acolhedor, inclusivo e seguro para todos realizarem atividades no seu próprio ritmo”, disse.