Agora é lei: bolsistas ganham direito ao Passe Livre em Suzano

Os alunos bolsistas e beneficiários de isenção matriculados em escolas da rede privada têm direito ao benefício do Passe Livre (gratuidade na passagem de ônibus). A lei que trata sobre isso é de autoria da vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia e foi sancionada pela Prefeitura de Suzano.

A legislação, que já está em vigor, trata sobre o direito do transporte gratuito a estudantes de baixa renda, bolsistas ou com o benefício de isenção, e tem como objetivo garantir o direito ao transporte coletivo sem custos no trajeto entre sua casa e a instituição de ensino dentro dos limites do município.

A vereadora explicou que decidiu fazer esta alteração para atender a um pedido de um grupo de mães de alunos da rede Sesi. “Realmente isso tinha que ser alterado. O Passe Livre é um benefício do município, então, todos os alunos têm o direito”, argumentou.

Passe Livre

Para obter o direito ao passe livre, os alunos devem atender aos requisitos exigidos. Mais informações sobre o cadastramento do passe livre no site: http://www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.