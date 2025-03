Agora é lei: Festa das Crianças do Jardim Europa entra para o calendário de eventos do município

Foi publicada nesta terça-feira (25), no Diário Oficial Eletrônico do Município, a lei 5.636/2025, que institui no calendário municipal de eventos a Festa das Crianças do Jardim Europa, de autoria do vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt.

A festa é realizada anualmente no segundo final de semana de outubro. Teve sua primeira edição em 2000 e, de acordo com a legislação, promove cultura, solidariedade e a confraternização entre os munícipes, além de ações sociais em benefício da comunidade suzanense.

A festa é aberta e gratuita. O objetivo é promover a integração e o divertimento entre as crianças e suas famílias.

A data da comemoração será definida pelos representantes da festa e comunicada aos órgãos competentes com 60 dias de antecedência. O poder público poderá prestar apoio logístico e estrutural ao evento, de acordo com a disponibilidade orçamentária e as normas legais.