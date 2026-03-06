Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 06 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Agora é lei: Programa Farmácia Veterinária Solidária entra em vigor em Suzano

Programa Farmácia Veterinária Solidária entrou em vigor em Suzano, com a publicação da lei municipal 5.736/2026 no Diário Oficial Eletrônico do Município nesta semana. A legislação é de autoria do vereador Jaime Siunte (Avante).

06 março 2026 - 15h04Por De Suzano

O Programa Farmácia Veterinária Solidária é, de acordo com a lei, destinado a recebimento de doações, à coleta, ao reaproveitamento, à seleção, ao armazenamento, à distribuição gratuita, à destinação correta e ao descarte adequado de produtos de uso veterinário, por organizações da sociedade civil que aderirem ao programa.

 

Serão recebidas doações de produtos de uso veterinário oriundos da população, de clínicas veterinárias, de profissionais veterinários, de empresas do segmento farmacêutico/veterinário, assim como aqueles oriundos de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A verificação da qualidade e das condições de validade será realizada por profissional legalmente habilitado.

 

A lei esclarece que os produtos de uso veterinário serão distribuídos gratuitamente após avaliação da integridade física, qualidade e condições de validade, por meio de prescrição obrigatória de médico veterinário e apresentação de receita contendo a posologia adequada, devidamente assinada e com número do registro do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).

 

A legislação também traz atribuições para os estabelecimentos participantes do Programa Farmácia Veterinária Solidária e critérios para os beneficiários.

 

Na justificativa do projeto, o parlamentar explica que o objetivo é “arrecadar medicamentos que sobram na casa dos cidadãos de Suzano e doá-los a animais que estejam necessitando”.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Programa "Embarcando na Estação Literária" promove experiências de leitura para alunos de Guararema
Cidades

Programa "Embarcando na Estação Literária" promove experiências de leitura para alunos de Guararema

Ferraz de Vasconcelos promove programação especial durante o Mês da Mulher
Mês das Mulheres

Ferraz de Vasconcelos promove programação especial durante o Mês da Mulher

Vereador Denis recebe representantes do Rotary Club Suzano Sul e garante apoio a doação de sangue
Cidades

Vereador Denis recebe representantes do Rotary Club Suzano Sul e garante apoio a doação de sangue

Emprega PAT realiza edição especial na Casa da Mulher com 130 vagas de emprego
Cidades

Emprega PAT realiza edição especial na Casa da Mulher com 130 vagas de emprego

Departamento da Mulher de Suzano pode ampliar atendimento para alcançar mais regiões da cidade
Mês das Mulheres

Departamento da Mulher de Suzano pode ampliar atendimento para alcançar mais regiões da cidade

Meio Ambiente promove roda de conversa para mulheres em parceria com a Assistência Social
Cidades

Meio Ambiente promove roda de conversa para mulheres em parceria com a Assistência Social