Agora é lei: Semana da Criatividade e Inovação passa a fazer parte do calendário oficial de Suzano

A Semana da Criatividade e Inovação de Suzano agora é parte do calendário oficial de festividades da cidade. A lei 5.645/2025, de autoria do vereador Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame, foi publicada na última sexta-feira (18) no Diário Oficial Eletrônico do Município.

A Semana da Criatividade e Inovação de Suzano deve ser comemorada anualmente a partir de 21 de abril, em alusão ao Dia Mundial da Criatividade e da Inovação. O evento será realizado por meio palestras, seminários ou simpósios.

Entre os objetivos da Semana da Criatividade e da Inovação estão valorizar a criatividade e a inovação como ferramentas de desenvolvimento econômico; estimular a implementação de projetos e políticas públicas voltadas ao tema; fomentar a educação e o desenvolvimento de habilidades nas áreas de criatividade, design, empreendedorismo e inovação; estimular o empreendedorismo local e apoiar novas iniciativas e startups no município; integrar a comunidade acadêmica, empresas e poder público para a criação de soluções inovadoras aos desafios locais; incentivar práticas inovadoras na gestão pública municipal para melhorar os serviços oferecidos à população; e promover a inclusão social e digital, garantindo o acesso à criatividade e à inovação para todas as camadas da sociedade.

A legislação estabelece que as atividades da semana poderão ser executadas em parceria com o Poder Executivo, que poderá prestar apoio logístico e estrutural ao evento, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e as normas legais e regulamentares pertinentes.

“A lei tem o objetivo de promover a economia criativa no município, reunindo empreendedores sociais, líderes empresariais, tecnólogos, formuladores de políticas, pesquisadores, educadores e outros agentes de mudança”, explica o vereador. A data é celebrada oficialmente desde 2017 pela Organização das Nações Unidas (ONU).