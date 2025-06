Agora é Lei: Semana do Jogo de Xadrez é instituída em Suzano

Foi publicada nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial Eletrônico do Município, a lei 5.654/2025, de autoria do vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, que institui em Suzano a Semana do Jogo de Xadrez. De acordo com a legislação, o evento deve ser realizado na semana que compreende o dia 20 de julho, em alusão ao Dia Internacional do Xadrez.

Na justificativa do projeto de lei, o vereador explica que o xadrez é um jogo estratégico que oferece inúmeros benefícios para pessoas de todas as idades e níveis sociais. “É um esporte que contribui para a saúde mental, principalmente por isso a aprovação por unanimidade na Câmara me deixou muito alegre”, afirmou o parlamentar.

Josias Mineiro explica que o xadrez é, “ao mesmo tempo, esporte, arte e ciência, sendo um grande impulsionador da imaginação, trabalhando a capacidade de empatia e pensamento crítico e criativo”. Ele destaca que o jogo favorece a integração e a inclusão social e pode ser praticado por todos, em qualquer idade. “O xadrez ensina questões éticas e de cidadania, com respeito às regras e aos adversários”, complementou na justificativa da propositura.

O vereador salienta que a Semana do Jogo de Xadrez, que passa agora a fazer parte do calendário de eventos do município, será uma oportunidade para incentivar a prática e atrair novos jogadores, sendo um evento aberto para toda a comunidade. Por isso, ele ressalta que a lei tem o intuito de popularizar o jogo e garantir seus benefícios para população.