Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos realiza obras por Suzano

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realizou uma série de ações em diversos pontos da cidade nos primeiros dias de agosto. Os trabalhos fazem parte da iniciativa da Prefeitura de Suzano de ampliar a zeladoria e aprimorar a infraestrutura urbana.

No Jardim Planalto, em Palmeiras, foram concluídas as obras de pavimentação com aplicação de bloco intertravado. Já na Vila Nova Ipelândia, Jardim Santa Maria e Estância Angelina, todos também da zona sul, foram realizadas intervenções de nivelamento e cascalhamento de vias.

Na Vila Urupês, houve realinhamento de paralelepípedos, ação que também beneficiou Parque Maria Helena, Vila Maluf e Jardim Monte Cristo. No Jardim Santa Inês, na região norte, as máquinas da Prefeitura de Suzano promovem o nivelamento de uma área que estará posteriormente disponível para implantação de espaço público ou área de lazer para a comunidade.

No bairro Cidade Miguel Badra, seguem as obras da pista de caminhada de mais de três quilômetros na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino e na rua Jesusa Sanches Pricevicius, com investimento de mais de R$ 373 mil. A previsão da pasta é que os serviços sejam concluídos neste mês. Já no Jardim Graziela, teve início nesta segunda-feira (10/08) a primeira etapa de revitalização asfáltica no bairro, que futuramente será estendida para 40 ruas e avenidas do Jardim São Bernardino. Ainda nesta semana, a avenida Atlântida, no Jardim Revista, também começou a receber serviços de manutenção viária.

No viaduto Ryu Mizuno, que liga a região central e o Parque Maria Helena, a Prefeitura de Suzano promoveu ações de limpeza e lavagem, reforçando as medidas tomadas para o combate ao novo coronavírus (Covid-19), devido ao fluxo intenso de veículos e pedestres. Na rua Baruel, também no centro, já teve início o processo de revitalização asfáltica do trecho entre a rua São Luiz e a avenida Paulo Portela.

No Recreio Ouro Fino, no distrito de Palmeiras, e na avenida Jaguari, no bairro Cidade Boa Vista, as equipes da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos seguem com as obras de ampliação dos sistemas de drenagem. O principal objetivo é reduzir o potencial de alagamentos durante o período das chuvas. O Jardim Pompéia passa por construção de guias e sarjetas, além de adequação dos sistemas de drenagem. Já a estrada Fazenda Viaduto, no bairro Fazenda Aya, vem passando por obras de pavimentação.

Segundo o secretário Samuel Oliveira, as ações têm como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida da população. “Os trabalhos realizados em ruas, avenidas e praças podem representar um breve desconforto para quem utiliza esses locais, mas representarão no futuro um salto qualitativo na infraestrutura urbana. Por isso, pedimos compreensão e cooperação”, afirmou.