Agricultores cobram mais segurança ao futuro governador

Com a data das eleições gerais se aproximando, agricultores de Suzano aguardam as propostas e ações de governo do próximo governador do Estado de São Paulo com a área rural. Entre as reivindicações feitas pelos produtores, algumas se destacam pelo seu teor de urgência. A falta de segurança nas áreas de plantio e a ausência de patrulhas rurais são os principais problemas enfrentados pelos trabalhadores. Além disso, a valorização da agricultura familiar também foi citada como forma de manter o trabalho reconhecido.

O produtor Jorge Higashi, de 53 anos, explica que os assaltos as áreas rurais são preocupantes por conta da violência das ações. "Se tivesse patrulha rural constante por essas regiões, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Um agricultor vizinho meu foi morto sem ter reagido. Um funcionário meu já foi ameaçado com uma arma, ele ficou traumatizado e agora faz tratamento psicológico por conta disso. Vivemos à mercê da sorte", relata.

Além disso, Higashi destaca a agricultura familiar como um fator importante para a sobrevivência da profissão. Porém, a falta de interesse no setor, que vem sofrendo com a crise econômica, não oferece certezas no futuro. "Para que a agricultura familiar se firme é preciso que a agricultura esteja satisfatória, o que não está acontecendo. Perdemos muito com a crise econômica. As pessoas não têm interesse em uma alimentação saudável, em folhas e verduras por exemplo. Como meu filho meu vai ter interesse em ingressar nessa área vendo o que eu passo para me manter", questiona.

O agricultor Jair Flesch, de 39 anos, esclarece que além da segurança, o setor agrícola precisa de mais estradas e manutenções, além de redução do valor de alguns insumos, como por exemplo o óleo diesel. "Todos os dias transportamos os alimentos para a venda. Saímos de madrugada e não há iluminação suficiente nas estradas. Além disso, as vias são precárias e precisam de manutenção", explica. "Vale destacar também que alguns valores de insumos poderiam ser reduzidos, desde produtos para manutenção agrícola até a diminuição no preço do diesel", acrescenta.